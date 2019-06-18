Tarlada çalışırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı
17 dakika önce
KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde pancar tarlasında çalışan Hatice Başlı (41), yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
KASTAMONU'nun Devrekani
ilçesinde pancar tarlasında çalışan Hatice Başlı (41), yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Hatice Başlı'nın çalıştığı Sazyaka Mahallesi mevkiindeki pancar tarlasında meydana geldi. Hatice Başlı tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı. Başlı, çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis
ekibi tarafından ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Başlı, burada yapılan ilk müdahalesi ardından Kastamonu
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başlı'nın tedavisi sürüyor.
- Kastamonu
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