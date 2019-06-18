Son Dakika Haberleri: Tarlada çalışırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Tarlada çalışırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı

17 dakika önce

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde pancar tarlasında çalışan Hatice Başlı (41), yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Tarlada çalışırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı, System.String[]
KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde pancar tarlasında çalışan Hatice Başlı (41), yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. 
Olay, öğle saatlerinde Hatice Başlı'nın çalıştığı Sazyaka Mahallesi mevkiindeki pancar tarlasında meydana geldi. Hatice Başlı tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı. Başlı, çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başlı, burada yapılan ilk müdahalesi ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başlı'nın tedavisi sürüyor.
 


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Devrekani, Kastamonu, Hatice Çarpar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kalçasını açarak gündeme gelen şarkıcı Hatice, bikinili paylaşımıyla olay oldu Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:18:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlada çalışırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]