Son Dakika Haberleri: Tarlada çalışırken yıldırım düştü, genç kız ağır yaralandı
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Tarlada çalışırken yıldırım düştü, genç kız ağır yaralandı

1 saat önce

YOZGAT (İHA) – Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde bir genç kız tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Tarlada çalışırken yıldırım düştü, genç kız ağır yaralandı, System.String[]
YOZGAT (İHA) – Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde bir genç kız tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yoğunhisar köyü mevkiinde 16 yaşındaki Melek Kaya tarlada çalıştığı sırada yıldırım düştü. Ağır yaralanan genç kız Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından genç kız Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Melek Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
Melek Kaya, Boğazlıyan, Yozgat, 3. Sayfa
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