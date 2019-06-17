Tarlada çalışırken yıldırım düştü, genç kız ağır yaralandı
1 saat önce
YOZGAT (İHA) – Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde bir genç kız tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
YOZGAT (İHA) – Yozgat
'ın Boğazlıyan
ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde bir genç kız tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yoğunhisar köyü mevkiinde 16 yaşındaki Melek Kaya
tarlada çalıştığı sırada yıldırım düştü. Ağır yaralanan genç kız Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından genç kız Yozgat Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Melek Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - YOZGAT
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