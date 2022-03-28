Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti

28.03.2022 10:18
Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlada çalışan adam, çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlada çalışan adam, çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedenini, yürüyüşe çıkan bir vatandaş buldu.

Manavgat ilçesi Uzunkale Mahallesi Hacıhasanlı mevkiinde ikamet eden Yusuf Deveci (64), evine 100 metre mesafede bulunan tarlasını ekime hazırlamak için çapa makinesiyle çapalarken çapa makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, yürüyüş yapmak için olay yerinin yakınına giden bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yusuf Deveci'nin ölüm haberini alan çocukları ve yakınları olay yerine akın ederken, Cebeci'nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

2 erkek 1 kız çocuk babası Yusuf Cebeci'nin yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybettiği, eşinin ölümünün ardından turizmde çalışan oğluyla birlikte yaşadığı öğrenildi. - ANTALYA

Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Yusuf Deveci, Manavgat, Antalya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarlada çalıştığı çapa makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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