Tarlada çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tarlada çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor

27.05.2022 11:25
Tarlada çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar, bu sefer Batman'ın Gerçüş ilçesinde tarlada çalışan kadını ısırdı. Hastaneye kaldırılan kadının yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Gerçüş'e bağlı Hisar köyünde yaşayan Şemsihan Tuncer, (40) tarlada çalıştığı sırada yılan tarafından ayağından ısırıldı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Tuncer'e Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Tuncer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Havalar ısınınca teker teker ortaya çıktılar! Bir anda fırlayan yılan, tek ısırıkla yoğun bakımlık etti
YORUMLAR
500
Fransa'da istisnasız tüm düzensiz göçmenlerin iyi koşullarda karşılanması çağrısı Fransa'da istisnasız tüm düzensiz göçmenlerin iyi koşullarda karşılanması çağrısı Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 100 firari hükümlü yakalandı Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 100 firari hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Batman, Yılan, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlada çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Tarlada çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor
11:17 Uşak'ta tekstil fabrikası cayır cayır yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
11:06 4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödeyen adam isyan etti
11:05 Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadının "polisi çağırın" haykırışına pazar esnafı yetişti! Kadın, polis gelene kadar kocasını yakasından tuttu
11:01 27 Mayıs'ta gram altın 977 liradan alıcı buluyor
10:48 Gaziantep Emniyet'i önünde canlı bomba paniği! O anlar kameraya yansıdı
10:39 27 Mayıs'ta dolar 16,39 seviyelerinde alıcı buluyor
10:33 Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu
10:24 Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
10:19 Yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın estetikli halini görenler şaştı kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 11:39:25. #1.12#
SON DAKİKA: Tarlada çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement