Tarlada çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

Yangının söndürüldüğünü öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - EDİRNE

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk ve çalılık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yakındaki evlere sıçramadan, ekiplerin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

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