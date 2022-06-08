Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü

08.06.2022 15:14
Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük buğday küle döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük buğday küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi Levzin Mahallesi'nde Mustafa S'ye ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangının, elektrik tellerindeki kıvılcımdan çıktığı iddia edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaklaşık 5 dönümlük alan küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü
Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü
YORUMLAR
500
Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:34 Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:23:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement