Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi Levzin Mahallesi'nde Mustafa S'ye ait buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangının, elektrik tellerindeki kıvılcımdan çıktığı iddia edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaklaşık 5 dönümlük alan küle döndü.

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü - Son Dakika

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