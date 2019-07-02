Son Dakika Haberleri: Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandı
Son Dakika Güncel Haber

Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandı

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde arpa tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar görürken, arazideki biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Zile ilçesinde arpa tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar görürken, arazideki biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Ütük köyünde Ahmet Kınalı'ya ait tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın çıktığında tarlada ekin biçen biçerdöver de tutuştu. Yangına araç sahibi ile işçiler ve köylüler müdahale etti.
Daha sonra, bölgeye gelen Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 150 dönümlük ekili alan zarar görürken, tarladaki biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.
Biçerdöver sahibi Satılmış Uzun, öğle vakti aracı bırakıp yemeğe gittiklerinde tarlada yangın çıktığını söyledi.
Uzun, "Yangında biçerdöver bir anda alev alarak 5 dakika içinde kül oldu. Hasat olarak yaklaşık 50 bin lira, biçerdöverden dolayı da 250 bin liralık zarar var." dedi.
Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:09 Kaynak: AA
Tokat, Zile, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı Üniversite öğrencisinin icat ettiği yangın söndürme bombası 100'den fazla ülkeye ihraç edilebilir Üreticinin tarlada 1,75 TL'den satamadığı vişne İstanbul'da 10 TL'den satılıyor Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:55:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlada çıkan yangında biçerdöver de yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]