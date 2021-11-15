Son dakika haber! Tarlada çıkan yangında 65 dönüm zarar gördü - Son Dakika

Tarlada çıkan yangında 65 dönüm zarar gördü

65 dönümlük mısır tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 65 dönümden oluşan hasat edilmiş mısır tarlasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Dinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesinde yaşandı. Şanlıurfa - Gaziantep karayolu kenarında bulunan yaklaşık 65 dönümden oluşan hasat edilmiş mısır tarlasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek başka tarlalara ve ağaçlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.