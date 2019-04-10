Son Dakika Haberleri: Tarlada Cinsel Saldırı Sanığına 5 Yıl Hapis İstemi

Tarlada Cinsel Saldırı Sanığına 5 Yıl Hapis İstemi

1 saat önce

ZONGULDAK'ta tarlasında ekim yapan komşusuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.A. (65) hakkında, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarlada Cinsel Saldırı Sanığına 5 Yıl Hapis İstemi, System.String[]
ZONGULDAK'ta tarlasında ekim yapan komşusuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.A. (65) hakkında, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Nisan 2018'de Ereğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.A., tarlasında ekim yapan G.A.'nın(42) yanına giderek birlikte olmayı teklif etti. Y.A., tepki gösteren kadına sarılmaya çalıştı. Bu sıra G.A.'nın kızının geldiğini gören Y.A., kadını bırakarak tarladan ayrıldı. G.A. jandarmaya giderek Y.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Y.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından Y.A. hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame sonrası Y.A., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada G.A. da hazır bulundu.

Mahkemede ifade veren Y.A., kendisine iftira atıldığını söyledi. Kendi tarlasının da aynı yerde olduğunu anlatan Y.A., "Ben bahçeme gittiğimde benim bahçemde mağdur benim eşime yardım ediyordu. Belki orada 10 kişi vardık. Hep beraber oturup çay içtik. Sonra bahçemi kazmak için patpat geldi. Önce benim sonra kardeşimin bahçesini sürdü. Sonra mağdurun bahçesini sürecekti ancak bahçesi kurumuş olduğu için 'Burası kurumuş ben süremem' deyince kızdı. Kazmayla kazmaya başladı. Kendi bahçesi sürülmediği için bana iftira attı" dedi.

G.A. da sanığın ifadelerini kabul etmeyerek yalan söylediğini iddia etti.  Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:23 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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