Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü - Son Dakika

Kaza, saat 15.30 sıralarında Refahiye'nin Onurlu köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Kemal Sarak'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kemal Sarak, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sarak'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkarılarak Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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