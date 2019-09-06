Son Dakika Haberleri: Tarlada dişi Hint keneviri ele geçirildi
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Tarlada dişi Hint keneviri ele geçirildi

2 saat önce

Samsun'da tarlasında dişi Hint keneviri bitkisi ve kubar esrar ele geçirilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tarlada dişi Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

Samsun'da tarlasında dişi Hint keneviri bitkisi ve kubar esrar ele geçirilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karışlar Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Karakolu ekipleri yaptıkları çalışmada tarlada dişi Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği tespit edilen S.Y.'yi gözaltına aldı. Tarlada yapılan aramada 24 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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