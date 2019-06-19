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Tarlada ele geçirilen 233 kök Hint keneviriyle ilgili 1 kişi tutuklandı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri mısır tarlasına yaptığı operasyonda 233 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Tarlada ele geçirilen 233 kök Hint keneviriyle ilgili 1 kişi tutuklandı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri mısır tarlasına yaptığı operasyonda 233 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat bilgiler doğrultusunda Oymalı Mahallesi'nde mısır tarlasına operasyon düzendi. Mısır tarlası içinde gizlenilmiş vaziyette ekili 233 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili N.T. yakalanarak gözaltına alındı. Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen N.T. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:47 Kaynak: İHA
Jandarma, Samsun, Mısır, 3. Sayfa
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