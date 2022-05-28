Tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

28.05.2022 22:49
Tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dede (57) arkadaşının çeltik tarlasında sulama dinamosu için elektrik çekimi sırasında yardım ederken yerdeki kabloyu kaldırdığında elektrik akımına kapıldı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - SAMSUN

Tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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