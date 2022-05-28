Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dede (57) arkadaşının çeltik tarlasında sulama dinamosu için elektrik çekimi sırasında yardım ederken yerdeki kabloyu kaldırdığında elektrik akımına kapıldı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - SAMSUN