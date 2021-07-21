Tarlada elektrik akımına kapılan Sökeli çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Murat Hopacı'nın tarlasında bulunan ürünlere domuz girmemesi için arazisinin etrafını telle çevirip tele elektrik akımı verdiği öğrenildi. Talihsiz adam bu tellere verilen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu 'na gönderilen Hopacı'nın cenazesinin Nalbantlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde tarlasını kontrol etmek için evden çıkan 54 yaşındaki Murat Hopacı, geri gelmedi. Sabah saatlerinde Hopacı'yı aramaya çıkan yakınları mısır tarlasında cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Murat Hopacı'nın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

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