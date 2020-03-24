Tarlada görülen domuzlar havyan sahiplerini korkutuyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çiftçiler tarafından görüntülen domuzlar, hayvan sahiplerini korkutuyor.



Hilvan ilçe kırsalında çiftçi Ferit Eray, sabah saatlerinde tarlasına giderken bir domuz sürüsüyle karşılaştı. Tarlada beslenen domuzları fark ettikten sonra görüntüleyen Eray, domuzların bir süre etrafı inceledikten sonra yollarına devam ettiğini belirtti. Domuzların zarar verebileceğine dikkat çekerek korktuklarını aktaran çiftçi Eray, yetkililerin domuzlara karşı önlem alması gerektiğini söyledi.



Domuzların tarlada gezmeleri ve sonrasında hızlıca uzaklaşmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ŞANLIURFA