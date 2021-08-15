Tarlada Hint keneviri, bahçede esrar ele geçirildi - Son Dakika

Tarlada Hint keneviri, bahçede esrar ele geçirildi

BURSA'nın Harmancık ilçesinde jandarma ekipleri, tarlasına yasa dışı Hint keneviri eken E.C.'yi gözaltına aldı.

BURSA'nın Harmancık ilçesinde jandarma ekipleri, tarlasına yasa dışı Hint keneviri eken E.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin bahçesinde de 5,5 kilo esrar ele geçirildi. Harmancık ilçesi, Nalbant Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri, E.C. isimli şüphelinin tarlasına yasa dışı Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin evi ve tarlasında yapılan aramalarda boyları 2-3 metre olarak değişkenlik gösteren 166 kök Hint keneviri, bahçe içerisinde kurumaya bırakılmış vaziyette 5,5 kilo esrar, ambalaj içerisinde 2 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli E.C. gözaltına alındı.



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