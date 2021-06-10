ELAZIĞ TARLADA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesinde tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, kenevire imha etmek üzere el koyarken, şüpheli A.K. üzerindeki ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

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