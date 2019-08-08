Son Dakika Haberleri: Tarlada işçilerin yaralı bulduğu delice doğan korumaya alındı
Son Dakika Güncel Haber

Tarlada işçilerin yaralı bulduğu delice doğan korumaya alındı

1 saat önce

ISPARTA'da tarlada çalışan işçiler tarafından yaralı halde bulunan delice doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Tarlada işçilerin yaralı bulduğu delice doğan korumaya alındı, System.String[]
ISPARTA'da tarlada çalışan işçiler tarafından yaralı halde bulunan delice doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Isparta merkez ebağlı Kuleönü beldesinde nohut tarlasında çalışan işçiler yaralı halde bir kuş olduğunu gördü. Olay yerine gelen ekipler tarafından alınan hayvanın delice doğan olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hasan Eryiğit, veteriner hekim Hakan Dadak ve orman mühendisi Mevlüt Zenbilci, yaralı kuşu teslim aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hasan Eryiğit, delice doğanın sağlığına kavuşmasıyla tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi. Eryiğit, "Doğada bir şekilde yaralanmış ya da zehirlenmiş hayvanlarımız oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bu ve bunun gibi durumlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçsin ya da sağlık ekiplerine haber versinler. Kurum olarak gerekli iyileştirmeyi tamamladıktan sonra hayvanlarımızı doğaya salıyoruz. Bu konuda hepimizin duyarlı olması gerekiyor" dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Isparta'da huzurevi sakinleri için temsili düğün yapıldı
Antalya, Burdur ve Isparta ' da hissedilen bir deprem meydana geldi Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:05:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlada işçilerin yaralı bulduğu delice doğan korumaya alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]