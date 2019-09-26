Tarlada isot hasadı yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali kapsamında Göbeklitepe'de tarlada isot hasadı gerçekleştirilecek.



Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Urfest Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali geçtiğimiz günlerde yapılan fıstık hasadının ardından Göbeklitepe yolundaki isot tarlasında, isot hasadı ile devam edecek. 28 Eylül Cumartesi günü saat 09.30' da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de basın açıklaması yaparak festivalin detaylarını aktaracağı tarlada isot hasadına vatandaşların da davet edildiği belirtildi. - ŞANLIURFA