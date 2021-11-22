"Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, gerçekleştirilen "Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırım Hibe Programı" ve "Kovanlarımız Yenileniyor Bal ve Polen Üretimimiz Artıyor Projesi" kapsamında 36 üreticiye toplam 576 küçükbaş hayvan ve 75 Arı üreticisine kişi başı 5'er adet olmak üzere 375 kovan Bayındır'da düzenlenen törenle dağtıldı.

Törene Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk başta olmak üzere İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AK PARTİ İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.