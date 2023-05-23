Sabah evden çıkan yaşlı kadın, gittiği tarlada ölü halde bulundu - Son Dakika
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Sabah evden çıkan yaşlı kadın, gittiği tarlada ölü halde bulundu

Sabah evden çıkan yaşlı kadın, gittiği tarlada ölü halde bulundu

23.05.2023 10:44

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sabah evden ayrılan yaşlı kadın çalışmaya gittiği tarlada ölü halde bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan tarlasındaki işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı. Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal'dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti.

HAREKETSİZ YERDE YATARKEN BULUNDU

Hatice Baysal'ı tarlada hareketsiz yatarken bulan anne ile komşu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baysal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Acıpayam, Denizli, Hatice, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabah evden çıkan yaşlı kadın, gittiği tarlada ölü halde bulundu - Son Dakika


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