Tarlada Kadınlar Günü Kutlaması
46 dakika önce
Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Araban Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları, sarımsak tarlasında çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek vererek kutladı.
Gaziantep
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Araban
Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları, sarımsak tarlasında çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü çiçek vererek kutladı. Karacaören
Mahallesi'ndeki sarımsak tarlasında çalışan kadınları ziyaret eden Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ve ekibi, hanımlarla bir süre sohbet etti.
Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlayarak çiçek ve çeşitli hediyeler veren Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak ilçedeki tüm kadınların her zaman destekçisi olduklarını söyledi.
Kadınlar da kendilerini ziyaret ederek çiçek veren Tilki ve personeline teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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