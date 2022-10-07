Son dakika haberleri... Tarlada kasığından vuruldu, 100 metre sürünerek polise sığındı

Tarlada kasığından vuruldu, 100 metre sürünerek polise sığındı

Adana'da boş bir tarlada tabancayla kasığından vurulan kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'da tarlada tabancayla vurulan kişi 100 metre sürünerek yola çıktı. Yaralıyı fark eden polislerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, kasığından yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Kargakeçeç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A., kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından boş bir tarlada tabancayla vuruldu. Kasığından yaralanan A.A., polis aracının tepe lambasını görmesi üzerine tarla içerisinden 100 metre sürünerek yola çıktı. Polislerin yaralıyı fark etmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.A'yı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.