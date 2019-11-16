Tarlada kullanılan traktör alev aldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarlada kullanılan traktör alev alıp yandı.
Levent Yüksel, 17 AD 340 plakalı traktörüyle, Saçaklı köyü Kocaova mevkisindeki tarlasında bulunan zeytin ağaçlarının dibine çapa yapmaya başladı.
Tekerleği çukura giren traktör, patinaj yaptığı esnada alev aldı. Alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalışan Yüksel, başarılı olamayınca Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekibinden yardım istedi.
Traktörden sıçrayan alevler, çevredeki otları ve ağaçları da tutuşturdu.
Tarlaya gelen ekipler, traktörü ve çevredeki yangını söndürdü. Traktör, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.