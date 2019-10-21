Son Dakika Haberleri: Tarlada öldürülen çiftçi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Tarlada öldürülen çiftçi toprağa verildi

Tarlada öldürülen çiftçi toprağa verildi

45 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlasında husumetli olduğu İbrahim İrtegün (63) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ali Cemal Kalkancı (60), son yolculuğuna uğurlandı.

Tarlada öldürülen çiftçi toprağa verildi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlasında husumetli olduğu İbrahim İrtegün (63) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ali Cemal Kalkancı (60), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Kalkancı, çevre yolu kenarındaki tarlasında traktörle çift sürerken, para meselesi yüzünden husumetli olduğu İbrahim İrtegün geldi. Bir süre konuşan ikili arasında, tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim İrtegün, belindeki tabancayı çıkarıp Kalkancı'ya ateş etti. Karnına isabet eden kurşunla traktörden düşen Ali Cemal Kalkancı, ağır yaralandı. Gelen yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kaçan İbrahim İrtegün, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İbrahim İrtegün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Ali Cemal Kalkancı'nın cenazesi, öğle namazının ardından Boşnak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.FOTOĞAFLI


Ali Cemal, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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