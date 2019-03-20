Son Dakika Haberleri: Tarlada Ölü Bulundu

Tarlada Ölü Bulundu

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Hasan Savran (75), çalışmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde Hasan Savran (75), çalışmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Savran, sabah saatlerinde çalışmak için tarlasına gitti. Savran geri dönmeyince, yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, gittiği tarlada, Savran'ın cesediyle karşılaştı. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Savran'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:05 Kaynak: DHA

Işıklı Mahallesi, Aydın, Efeler, Güncel
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