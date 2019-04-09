Konya
'nın Çeltik
ilçesinde, gece arazisini sulamaya giden kişi, sabah tarlada ölü bulundu. Gökpınar
Mahallesi'nde yaşayan Ali Fuat Ağca (53), gece motosikletiyle tarla sulamaya gitti. Sabah
tarlaya giden bir köylü, Ağca'yı motosikletinin yanında hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık görevlileri, Ağca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Ağca'nın cenazesi, otopsi için Çeltik Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Otopside Ağca'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.