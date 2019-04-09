Son Dakika Haberleri: Tarlada Ölü Bulundu

Tarlada Ölü Bulundu

1 saat önce

Konya'nın Çeltik ilçesinde, gece arazisini sulamaya giden kişi, sabah tarlada ölü bulundu.

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Konya'nın Çeltik ilçesinde, gece arazisini sulamaya giden kişi, sabah tarlada ölü bulundu.

Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan Ali Fuat Ağca (53), gece motosikletiyle tarla sulamaya gitti.

Sabah tarlaya giden bir köylü, Ağca'yı motosikletinin yanında hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık görevlileri, Ağca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Ağca'nın cenazesi, otopsi için Çeltik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside Ağca'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:48 Kaynak: AA
Konya, Çeltik, Sabah, Güncel
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