Son Dakika Haberleri: Tarlada ölü bulundu
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Tarlada ölü bulundu

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sebzeleri sulamaya giden yaşlı adam tarlasında ölü bulundu.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde sebzeleri sulamaya giden yaşlı adam tarlasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Türkmenler köyünde sabah saatlerinde bahçesinde bulunan sebzeleri sulamaya giden Metin Yıldırım (70), köylüler tarafından tarla kenarında hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.
Cenaze, Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopside, Yıldırım'ın kalp krizinden öldüğü tespit edildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:22 Kaynak: AA
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