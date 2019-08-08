Tarlada ölü bulundu
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde sebzeleri sulamaya giden yaşlı adam tarlasında ölü bulundu.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:22 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesinde sebzeleri sulamaya giden yaşlı adam tarlasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Türkmenler köyünde sabah saatlerinde bahçesinde bulunan sebzeleri sulamaya giden Metin Yıldırım (70), köylüler tarafından tarla kenarında hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.
Cenaze, Suşehri Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Otopside, Yıldırım'ın kalp krizinden öldüğü tespit edildi.
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