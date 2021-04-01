Tarlada ölü bulundu - Son Dakika

Adilhan köyünde yaşayan Salim Özger, sabah ezanı öncesi av tüfeğini alıp, evden çıktı. Saatlerce eve dönmemesi üzerine de yakınları aramaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonunda

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