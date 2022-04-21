Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu - Son Dakika
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Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu

21.04.2022 16:10
Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu

Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde, tarlada yarım dönümlük dev obruk oluşması tarla sahibinde endişe ve korkuya neden oldu.

Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde, tarlada yarım dönümlük dev obruk oluşması tarla sahibinde endişe ve korkuya neden oldu.

Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde 19 dönümlük tarlada yaklaşık 500 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun kendilerini tedirgin ettiğini belirten çiftçilerden Sakin Kavak, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.

Sabah tarlaya geldiğinde oluşan obruğu gördüğünde şok olduğunu söyleyen Kavak, "Tarlaya gelince baktım su doluydu. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tarlaya gelince şaşırdım. Kardeşlerim gelip baktı onlar da şaşırdı. Biz, devletten yardım istiyoruz. Şimdi tarla zamanıdır, tarlada da çalışamıyoruz ne yapacağımızı da bilmiyoruz" dedi. - SİİRT

Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu
Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu
Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu
Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu
Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu
Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu

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Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu - Son Dakika


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