Üye Girişi
Tarlada Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu - Son Dakika

Tarlada Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

15.12.2021 19:23
Tarlada Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasında iş makinesi ile düzenleme yapan vatandaş, Roma döneminden kalma tarihi pitos buldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasında iş makinesi ile düzenleme yapan vatandaş, Roma döneminden kalma tarihi pitos buldu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Suluca köyünde kendisine ait 1 dönümlük bahçede cevizlik alan için iş makinesi ile düzenleme çalışması yapan Ahmet Duran, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve Roma döneminden kalma pitos (küp) buldu. Çiftçi Ahmet Duran olayı hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri bahçede bulunan küpün tarihi olabileceğini değerlendirerek Kastamonu Kültür Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. Kastamonu'dan gelen uzman ekipler, bahçeden çıkarılan pitosu incelemek üzere Kastamonu Müzeler Müdürlüğüne götürdü. Pitos üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)

Tarlada Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Kastamonu, Jandarma, Roma, küp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarlada Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:35 2020 yılı FIFA kokartı takacak hakemlerimiz belli oldu
19:34 Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı
19:21 Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi
19:09 Dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
18:53 Cübbeli Ahmet'ten asgari ücret açıklaması: Bu ne vicdansızlık
18:42 Asılı Tük bayrağını kopardığı ön sürülen Rus turistin ifadesi ortaya çıktı: Güzel olan her şeye dokunurum
18:40 Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu
18:10 Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:04 Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
Herkes onu Fenerbahçe'ye bekliyordu! Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor Herkes onu Fenerbahçe'ye bekliyordu! Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor         
19:45
Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı         
19:34
Cübbeli Ahmet'ten asgari ücret açıklaması: Bu ne vicdansızlık Cübbeli Ahmet'ten asgari ücret açıklaması: Bu ne vicdansızlık         
18:54
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 19:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tarlada Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement