'TARLADA SERA GAZINI AZALTTIKÇA GIDA GÜVENLİĞİMİZ ARTAR' - Son Dakika
Üye Girişi

'TARLADA SERA GAZINI AZALTTIKÇA GIDA GÜVENLİĞİMİZ ARTAR'

24.02.2022 09:43

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, iklim değişikliğinin tarım sektörünü de etkilediğini belirterek, "Tarladaki ürünümüzün sera gazı salım miktarı, diğer değişle karbon ayak izini azalttıkça gıda güvenliğimizdeki olumsuz etkilerini de azaltırız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlenen 'İklim Şurası'na katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, DHA'ya iklim değişikliğinin tarım sektörünü de etkilediğini anlattı. Karaosmanoğlu, "İklim değişikliği yaşamımızda her yerde evimizde, işimizde, tarlamızda, okulumuzda, fabrikamızda. Biz yaşarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını salarız. İklim değişikliğine etki ederiz; ama bir o kadar da günlük yaşamımız ve endüstriyel yaşamımız iklim değişiminden etkilenir" diye konuştu.

Tarladaki sera gazı salınımının azalması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karaosmanoğlu, "Tarımda, bitkisel ve hayvansal üretimlerde iklim değişikliğinin bu etkileşimi çok önemlidir. Tarlamız, üstü açık bir fabrika olarak girdilerini kullanır, toprağını kullanır, tohum kullanır, enerji ve su kullanır, mekanizasyon yapar. İşte bu sırada tarım, iklim değişimine etki eder ama iklim değişiminin olumsuz etkileri yağış anormallikleri, kuraklık gibi konularda tarladaki yaşam döngüsünü etkiler. Bu etkileşimden en çok ne etkilenir Tohumdan, çatala, soframıza gelene kadar ki gıda ile ilgili bütün zincir etkilenir. İklim değişikliğinin bu hayatımızdaki bu ciddi yeri, gıda güvenliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu süreçte, yaşam döngüsü boyunca en iyi enerji ve su yönetimini yaparak girdileri, gübreyi, bitki koruma ilaçlarını, kaynakları verimli kullanmalıyız. En iyi mevcut teknolojiyi kullanmalıyız. Böyle yaparsak tarladaki ürünümüzün sera gazı salım miktarı, diğer değişle karbon ayak izi azalır. Karbon ayak izini azalttıkça gıda güvenliğimizdeki olumsuz etkilerini de azaltırız" dedi.

'TARLADA SERA GAZINI AZALTTIKÇA GIDA GÜVENLİĞİMİZ ARTAR'
'TARLADA SERA GAZINI AZALTTIKÇA GIDA GÜVENLİĞİMİZ ARTAR'
'TARLADA SERA GAZINI AZALTTIKÇA GIDA GÜVENLİĞİMİZ ARTAR'

YORUMLAR
500
Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor, sayı katlanarak artıyor Sivas'ta hayvancılık yaygınlaşıyor, sayı katlanarak artıyor Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Karbon, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TARLADA SERA GAZINI AZALTTIKÇA GIDA GÜVENLİĞİMİZ ARTAR' - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
09:24 Eşi evi terk edince 3 çocuğunu rehin aldı! Ekipler ikna etmek için saatlerce dil döktü
09:23 Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı! Televizyonda gözyaşları içinde helallik istedi
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:04:30. #1.13#
SON DAKİKA: 'TARLADA SERA GAZINI AZALTTIKÇA GIDA GÜVENLİĞİMİZ ARTAR' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement