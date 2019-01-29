Son Dakika Haberleri: Tarlada Seyir Halindeki Traktör Alev Alev Yandı

Tarlada Seyir Halindeki Traktör Alev Alev Yandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir çiftçinin tarlasını sürerken alev alan traktörü, kullanılamaz hale geldi.

Tarlada Seyir Halindeki Traktör Alev Alev Yandı, System.String[]
Şanlıurfa'da bir çiftçinin tarlasını sürerken alev alan traktörü, kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Uzunyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B. traktörüyle kendisine ait araziyi sürdüğü sırada motor bölümünde iddiaya göre aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Sürücü kendi imkanları ile yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaptığı çalışma sonrası yangını kontrol aldı. Söndürülen traktör kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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