Tarlada soğan 60 kuruş, patates 1 lira - Son Dakika

Tarlada soğan 60 kuruş, patates 1 lira

Tarlada soğan 60 kuruş, patates 1 lira Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ta soğan ve patates hasadı başladı.

Tarlada soğan 60 kuruş, patates 1 lira

YOZGAT - Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ta soğan ve patates hasadı başladı.

Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesinde bağlı Kümbet ova bölgesinde soğan ve patates hasadı için mevsimlik tarım işçileri tarlalara girdi. İlçede yazlık, kışlık mor ve beyaz olmak üzere 7 çeşit soğan, yazlık kışlık olmak üzere de 2 çeşit patates üretiliyor.

Tarlada soğanın kilosu 60 ila 70 kuruş arasında satışa sunulurken patatesin kilosu ise 1 liradan satışa sunuluyor.

İlçede yılda yaklaşık 50 bin ton soğan ve patates üretimi gerçekleştirilirken pazar sıkıntısı yaşanmıyor. Soğan ve patatesler, Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon gibi büyükşehirler olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

Aydıncık ilçesinde son üç yılda 3 bin 690 dönüm alanda soğan ekimi yapılıp 25 bin 830 ton soğan elde edilirken, 5 bin 610 dönüm alanda ekimi yapılan patatesten ise 28 bin ton patates elde edildi. 2020 yılında ise bin 850 dönüm alanda ekimi yapılan patatesten 14 bin 250 ton, 3 bin 200 alanda ekimi yapılan soğandan ise 22 bin 400 ton soğan elde edildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Yozgat'ın Aydıncık ilçesine gelen 150 kişiden oluşan mevsimlik tarım işçileri de rızıklarını soğan ve patates hasadı yaprak kazanıyor. Mevsimlik işçiler sabahın erken saatlerinde soğanların sökümünü yapıp patatesleri tarladan toplayarak çuvallara dolduruyorlar ve ürünleri tartarak satışa hazır hale getiriyorlar. Daha sonra kamyonlara yüklenen patates ve soğanlar, talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Aydıncık ilçesinin Kümbet ova bölgesinde soğan ve patates hasadının başladığını söyleyen üretici Muhammet Öztürk, "Kümbet ovada toplamda 4 bin dekar civarı soğan ve patates hasadı yapılıyor. Bu ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetine gönderiyoruz" dedi.

Üretici Cemal Ünal ise, "Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illere buradan soğan ve patates gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiklerini söyleyen Mehmet Şahin de, "150 kişi getirdik buraya rızkımızı bu topraklardan kazanmaya çalışıyoruz, şu anda soğan ve patates sökümü yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Tarlada soğan 60 kuruş, patates 1 lira

Aydıncık, Türkiye, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarlada soğan 60 kuruş, patates 1 lira - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde         
16:01
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü         
15:13
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı         
14:37
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler         
14:36
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı         
12:57
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin         
12:21
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti         
12:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı         
12:17
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu         
10:24
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı         
09:23
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu         
00:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 21:19:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarlada soğan 60 kuruş, patates 1 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei