TARLADA SOPALARLA DÖVDÜLER - Son Dakika
Üye Girişi

TARLADA SOPALARLA DÖVDÜLER

19.10.2022 14:32

ŞANLIURFA'da çiftçilik yapan Cemil Çoban, tarlada husumetlisi 5 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

ŞANLIURFA'da çiftçilik yapan Cemil Çoban, tarlada husumetlisi 5 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çoban hastaneye kaldırılırken, 5 şüpheliden 4'ü yakalanıp tutuklandı.

Olay, 16 Ekim'de Başören Mahallesi'nde meydana geldi. Çifçilik yapan pamuk tarlası sahibi Cemil Çoban, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilerle tartıştı. Çıkan kavgada Çoban, yanına gelen kişilerce tekme- tokat ve sopalarla dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çoban, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Darp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen jandarma, şüphelilerin H.K., S.K., S.K. ve M.K. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Firari şüphelinin ise arandığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Cemil Çoban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARLADA SOPALARLA DÖVDÜLER - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 18:38:29. #1.11#
SON DAKİKA: TARLADA SOPALARLA DÖVDÜLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement