Tarlada su borularının çalındığı haberi asılsız çıktı - Son Dakika

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, dün bazı basın yayın organlarında çıkan tarlada su borularının çalındığına ilişkin haberlerin asılsız olduğu, olayın tarla sahiplerinin kendilerinden habersiz döşenen su borularını kaldırması olduğu ortaya çıktı.



Konuya ilişkin tarla sahibinin avukatından yapılan açıklamada, haberde adı geçen müvekkillerin bir başkasının değil, anayasal hakları olan mülkiyet edinme haklarının ihlal edilmesi suretiyle işgal edilmiş olan bizzat kendi tapulu taşınmazlarına ait eklentilerde bulunan boruları kestiği belirtildi. Avukat Hakan Geter, "'Tarlada su borularını kesen hırsızlar suçüstü yakalandı' başlıklı bir yazının yayınlanmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Anılan haberin içeriğinde, müvekkil ailenin bir başka ailenin arazisinde bulunan su borularını kesip hırsızlarken güvenlik güçlerince yakalandığı, söz konusu kimselerin nöbetçi mahkemece tutuklandıkları şeklinde, baştan sona gerçek dışı ve yanlış bilgiler ile dolu, gerçekle ilgisi bulunmayan, doğruluğu teyit edilmemiş bir yazı olduğu, haberde adı geçen müvekkillerin bir başkasının değil, Anayasal hakları olan Mülkiyet Edinme haklarının ihlal edilmesi suretiyle işgal edilmiş olan bizzat kendi tapulu taşınmazlarına ait eklentilerde bulunan boruları kestiği, müvekkillerin, tutuklanma durumunun bulunmadığını bildirmek elzem bir hal almıştır. Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır. Karalayıcı ve hedef gösterici nitelikteki bu iddialar, gerek bireysel olarak gerekse de aile olarak saygın kişilikleri ve tanınırlıkları olan müvekkillerin, aile bireylerinin ve çalışanlarının saygınlığını ağır bir şekilde sarsmakta, kriminalize etmektedir. Müvekkillerin kişilik haklarını ihlal etmektedir. Borular kaymakam kararı ile kaldırıldığı belgede görüldüğü üzere ispatlanmıştır. Yalan haberi atan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi. - DİYARBAKIR