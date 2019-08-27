Tarlada tellere dolanan peçeli baykuş kurtarıldı
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde, tarlada ip ve tellere dolanan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak, doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
BARTIN'ın Amasra
ilçesinde, tarlada ip ve tellere dolanan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak, doğaya salındı.
İlçeye bağlı Aliobası Köyü'nde bir tarlada ip ve tellere dolanan peçeli baykuşu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini aradı. Köye gelen ekipler, baykuşun ayaklarına ve kanatlarına dolanan ipler ile telleri kesilerek, kurtarıldı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen peçeli baykuş, ekipler tarafından doğaya salındı.
- Amasrabartın
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