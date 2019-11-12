Son Dakika Haberleri: Tarlada topladığı patatesleri eve götürmek için yola çıkmıştı.
Son Dakika 3. Sayfa Tarlada topladığı patatesleri eve götürmek için yola çıkmıştı. - Son Dakika

Tarlada topladığı patatesleri eve götürmek için yola çıkmıştı.

7 saat önce

Tarlada topladığı patatesleri eve götürmek için yola çıkmıştı.

Tarlada topladığı patatesleri eve götürmek için yola çıkmıştı... Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kadın sürücü ve yanındakiler fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Yaşanan kaza kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosikletli yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza Ahmet Türker Çevre Yolu'nda meydana geldi. İlhan U. (70), çevre yolunun kenarında bulunan tarlasından patates topladıktan sonra evine dönmek istedi. İlhan U, yolun karşısına geçmek istediği sırada Saliha Kırcalı F. yönetimindeki 16 JJJ 93 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam arabanın ön camına çarparak yere düştü. Ağır yaralanan İlhan U. kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan kadın sürücü ile araçta bulunanlar ise göz yaşlarına hakim olmadı. Fenalaşan kadınlar da başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Tarlada topladığı patatesleri eve götürmek için yola çıkmıştı.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi
Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:55:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlada topladığı patatesleri eve götürmek için yola çıkmıştı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]