Üye Girişi
Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor - Son Dakika

Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor

10.09.2021 11:32
Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya gelen 32 çiftçi kadın, tarlada ürettikleri mahsulleri kendileri işleyip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya gelen 32 çiftçi kadın, tarlada ürettikleri mahsulleri kendileri işleyip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Tarlalarında ürettikleri sebze ve meyvelerden reçel, salça, kahvaltılık sos, sirke ve tarhana gibi 30'dan fazla ürün imal eden kadınlar, büyük çaplı e-ticaret sayfaları ve kendi internet siteleri aracılığıyla gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Yılda tonlarca sebze ve meyveyi "işlenmiş ürün"e dönüştüren kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de kendi ürettiklerini aracısız olarak müşterilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız, AA muhabirine, 2016 yılında dernek kurduklarını ancak 2019'da 32 kadınla kooperatif çatısı altında bir araya geldiklerini söyledi.

Bu süre zarfında Karacabey Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek gördüklerini belirten Yıldız, "2019 yılında bir deterjan firmasının katkılarıyla ekinezya bahçesi oluşturduk. Söz konusu firmanın bize sağladığı maddi destekle kooperatifimizin eksik malzemelerini aldık." dedi.

Yıldız, senede tonlarca sebze ve meyve işlediklerini dile getirerek, "Çiftçi kadınlardan aldığımız ürünleri burada işliyoruz. Hiçbir aracı olmadan tarladan üretim alanımıza geliyor. Gıda mevzuatlarına uygun üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderdiklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"E-ticaret sayfalarında ürünlerimiz var. Kendi internet sitemizden de satışları gerçekleştiriyoruz. Yakında ulusal bir marketle anlaşma imzalayacağız ve ürünlerimiz o markette satılacak. Çalışanlarımız ürünleri kendi çocuklarına hazırlar gibi hazırlıyor. Ürünlerimiz günden güne çok fazla talep görüyor. Buradaki kadınlar hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de tarladaki ürününü değerlendiriyor. Ürün çeşitliliğimiz gitgide arttığı için burada daha çok kadına iş veriyoruz. Ortaklarımız haricinde dönemsel olarak 2 vardiya çalışıyoruz. Birçok kadına istihdam sağlıyoruz."

Yıldız, yeni ürünleri olan kozalak şurubuna ise özellikle akciğer rahatsızlığı bulunanların yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

"İnandık ve bugünlere geldik"

Üreten kadınlardan Zeynep Sevim de hiç bilmeden girdikleri sektörde başarılı işlere imza attıklarını söyledi.

Ürün çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Sevim, "Marketlerle de çalışmaya başladık. Ailemize ciddi ekonomik katkı sağlıyoruz. Köyün diğer kadınlarını da teşvik ediyoruz. Kapasitemiz sürekli genişliyor. Hatta diğer köylerden kadınlarla da beraber çalışmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılmaz ise bir komşusunun tavsiyesi üzerine bu işe girdiğini dile getirerek, "Erişte kesmeyle başlamıştım. Yerimiz yoktu, üretime okulda başladık ama biz inandık ve bugünlere geldik. Çok da güzel para kazanıyoruz. Eşlerimiz 'başaramazsınız' dediler. Kahvehane önünden geçerken eşlerimiz memnun olmuyordu ama bir şeyleri başarınca eşlerimiz de artık en büyük destekçimiz oldu." dedi.

Seyide Yaman da her sabah 5 kilometrelik yoldan geldiğini anlatarak, kooperatifte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Mevzuatlara uygun gıda üretmeleri için eğitim veriyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de Bursa'nın üretici örgütleri yönünden çok geliştiğini dile getirdi.

Aygül, kentte sadece kadınların faaliyet gösterdiği 14 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kooperatiflerle ciddi çalışma içindeyiz. Mevzuatlara uygun gıda üretmeleri ve pazarlamaları için eğitim veriyoruz. Kooperatiflerimizin bilgi ve eğitim yönünden iyi bir noktaya gelmesi için çalışıyoruz. Bu kooperatiflerimiz köy bütçelerine ciddi katkıda bulunuyor. Bu konuda emek gösteren kadınlara ve il müdürlüğümüzdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor
Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor
Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor
Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor
Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor

Kooperatif, Karacabey, Çiftçi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız 12:01 Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti 11:43 50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti
Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu 11:35 Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu 11:27 Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı 11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü 10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma 10:47 Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma

Son Dakika Haberleri
12:01 Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız
11:55 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
11:45 Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar
11:33 Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var
11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler
11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı
11:07 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek
11:04 Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak
10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar         
11:45
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı         
11:36
Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var         
11:34
Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler         
11:17
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı         
10:48
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum         
09:55
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 12:15:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement