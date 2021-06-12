Tarlada yağan yağmurda ağacın altına sığınan kadına yıldırım isabet etti - Son Dakika

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde tarlada çalışırken sağanak nedeniyle ağacın altında sığınan Halime Özer (54), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Dursunbey ilçesi kırsal Şabanlar Mahallesi'nde Halime Özer, 2 arkadaşı ile tarlada çalışmak için evlerinden ayrdı. Öğlen saatlerinde 2 arkadaşı evlerine dönerken, Özer, bir süre daha çalışmak üzere tarlada kaldı. Saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağış ve gök gürültüsü sırasında bir ağacın altına sığınan Halime Özer'in üzerine yıldırım düştü. Özer'den haber alamayan yakınları, tarlaya gittiklerinde yerde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiperi Özer"in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.