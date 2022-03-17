Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu - Son Dakika
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Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu

17.03.2022 10:25
Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu

ADANA'da, tarlada yanarak, kullanılamaz hale gelen otomobil bulundu.

ADANA'da, tarlada yanarak, kullanılamaz hale gelen otomobil bulundu. Plaka belirlenemezken, araç çevresinde boş av tüfeği kartuşları ele geçirildi.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi'ndeki tarlada yanmış otomobil olduğu ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilde inceleme yaptı. Hurdaya dönen aracın plakası tespit edilemezken, çevresinde de boş av tüfeği kartuşları bulundu. Polis, otomobilin kime ait olduğunu ve nasıl yandığını belirlemek için soruşturma başlattı.


Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu
Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu
Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu
Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu
Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu
Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu
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Av Tüfeği, Otomobil, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu - Son Dakika


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