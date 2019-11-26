Tarlada yetişen kabak odaları süslüyor

Hobi olarak başladığı su kabağı işlemeciliği ile boş zamanlarını değerlendiren emekli Sefer Ateşalioğlu, el emeği göz nuru ürünleri şimdilerde İnternet üzerinden satarak para kazanıyor.



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli memur Sefer Ateşalioğlu, kendi ürettiği su kabaklarını atölyeye çevirdiği evinin bir odasında sanat eserine dönüştürüyor. Evli ve 5 çocuk babası Sefer Ateşalioğlu, internette gezinirken 2 yıl önce su kabağından abajur ve avize türü aydınlatma ve süs araçları yapıyor. Emekli olan Ateşalioğlu, su kabaklarını da kendisi yetiştirdiğini belirterek, "Bir kabağı işleye bilmek için ekiminden kuruyana kadar 9 aya ihtiyaç bulunuyor. Öncelikle bu işi sevmek lazım. Üst kata bir atölye yapacağım, bu tür eşyalara talep oluyor özel günlerde isim yazdıran da oluyor" dedi. - GAZİANTEP