Tarlada yılanın ısırdığı kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarlada yılanın ısırdığı kadın tedavi altına alındı

27.05.2022 10:14
Tarlada yılanın ısırdığı kadın tedavi altına alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bahçede çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bahçede çalıştığı esnada yılan tarafından ısırılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Hisar köyünde yaşayan Şemsihan Tuncer, (40) tarlada çalıştığı sırada yılan tarafından ayağından ısırıldı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Tuncer'e Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Tuncer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı Çankırı'da yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı Çankırı'da yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlada yılanın ısırdığı kadın tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
10:00 SADAT yöneticisinden "sandık" paylaşımı: Teslim etmeyiz
09:59 Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi
09:44 Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı
09:44 Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
09:41 Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı! Uzmanlar tavuk etine karşı vatandaşları uyardı
09:29 Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine Cem Yılmaz'dan tepki: Orta çağdan güzel bir orta geldi ama pas geçiyorum
09:00 Ticari taksi, ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı, 2 kişiyi yaraladı
08:51 Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
08:50 Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı
08:21 Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 10:18:13. #1.13#
SON DAKİKA: Tarlada yılanın ısırdığı kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement