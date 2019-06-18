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Tarlada yılanın soktuğu çiftçi hastaneye kaldırıldı

23 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada çalışırken yılanın saldırısına uğrayan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.

Tarlada yılanın soktuğu çiftçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada çalışırken yılanın saldırısına uğrayan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde 65 yaşındaki çiftçi Alişan Şali, çalıştığı tarlasında Engerek cinsi zehirli yılan türünün saldırısına uğradı.

Yılanın, sağ el işaret parmağını soktuğu yaşlı adam, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Şali'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
Elmalı, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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