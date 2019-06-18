Tarlada yılanın soktuğu çiftçi hastaneye kaldırıldı
23 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada çalışırken yılanın saldırısına uğrayan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde tarlada çalışırken yılanın saldırısına uğrayan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elmalı
Mahallesi'nde 65 yaşındaki çiftçi Alişan
Şali, çalıştığı tarlasında Engerek cinsi zehirli yılan türünün saldırısına uğradı.
Yılanın, sağ el işaret parmağını soktuğu yaşlı adam, Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Şali'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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