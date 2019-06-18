Son Dakika Haberleri: Tarlada yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı
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Tarlada yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı

1 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.

Tarlada yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı, System.String[]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sazyaka Mahallesi'nde tarlada pancar çapası yapan kadınların bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
Yıldırım'ın isabet ettiği Hatice Başlı (41), ağır yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Başlı'nın tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:26 Kaynak: AA
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