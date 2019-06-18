Tarlada yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı
1 saat önce
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:26 Kaynak: AA
'nun Devrekani
ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sazyaka Mahallesi'nde tarlada pancar çapası yapan kadınların bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
Yıldırım'ın isabet ettiği Hatice Başlı (41), ağır yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Başlı'nın tedavisi sürüyor.
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