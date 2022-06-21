Tarlada yürürken 'göktaşı' buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tarlada yürürken 'göktaşı' buldu

21.06.2022 09:55

Tarlada yürürken 'göktaşı' buldu Kayseri'de yaşayan Deniz Canpolat, tatil için gittiği köyünde gezerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia ederek değerlendirilmesini istiyor.

Tarlada yürürken 'göktaşı' buldu

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Deniz Canpolat, tatil için gittiği köyünde gezerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia ederek değerlendirilmesini istiyor.

Kayseri'nin Sarız ilçesindeki köyüne giden Canpolat, tarlada yürürken gözüne parlak bir cisim çarptı. Daha sonra cismi eline aldığında daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu anlayan Canpolat, internet üzerinden araştırdı. Bir üniversitede görev yapan öğretim görevlisine ulaşan Canpolat, bulduğu cismin Karaelmas cinsi bir meteroid olduğunu öğrendi. Taşı bulduğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Deniz Canpolat, ilgilenen insanlarla bulduğu göktaşını değerlendirmek istiyor.

Taşın boyutuna göre ağırlığının fazla olduğunu söyleyen Deniz Canpolat, "Sarız'daki köyümüze tatile gitmiştik. Orada tarlada gezerken tesadüfen bu taş gözüme çarptı. Çok farklı bir şeydi. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Eve geldim ve araştırırken göktaşı olan bir meteroid olduğunu anladık. Kim ilgilenir diye araştırırken, bir üniversiteden hocamızın bu taşlarla ilgilendiğini öğrendik. Daha sonra kendisine mail yoluyla ulaştık ve cevabımızı da aldık. Yüzde 90 Karaelmas cinsi bir meteroid olduğunu söyledi. Biz de bu taşı değerlendirmek istiyoruz. Bu taşın en büyüğü de yumurta kadar oluyormuş ve bizdeki de 17,5 gram geliyor. Hacmine göre bayağı ağır. Taşı bulduğumuz için biraz heyecanlıyız. Bu taşla ilgilenen insanlarla değerlendirmek istiyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'dan sağ bekte 'yerlileştirme' operasyonu! Sacha Boey gidiyor Onur Bulut geliyor Galatasaray'dan sağ bekte 'yerlileştirme' operasyonu! Sacha Boey gidiyor Onur Bulut geliyor Raylı sistem hattı üzerinde çalışmalar sürüyor Raylı sistem hattı üzerinde çalışmalar sürüyor
Kaynak: İHA

Kayseri, Sarız, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Tarlada yürürken 'göktaşı' buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:54 Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki alanda esrarengiz ölüm! Ensesinden vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu
09:51 Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar
09:48 Bedelli askerlik düzenlemesindeki "Genelkurmay" kararıyla birlikte Org. Yaşar Güler'in 5 yıl daha görev yapmasının önü açıldı
09:44 Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'e borç şoku! Kasadan 2 ayda 200 milyon TL çıkacak
09:36 Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır
09:21 Derin Talu leopar desenli bikinisiyle deniz kenarına indi! Keyifsiz hali dikkatlerden kaçmadı
09:17 Ankara'da bir adam kız arkadaşı aracından zorla indirip boğazını sıktı! Sokak ortasında yaşanan kadına şiddet kameralara yansıdı
09:05 Bakan Soylu Türkiye'nin en kapsamlı operasyonunu duyurdu: 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" başladı
09:02 Rus gazeteciden örnek davranış! Kazandığı Nobel Barış Ödülü'nü Ukraynalı mültecilere yardım için 103,5 milyon dolara sattı
08:51 Galatasaray'dan sağ bekte "yerlileştirme" operasyonu! Sacha Boey gidiyor Onur Bulut geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 10:14:50. #1.12#
SON DAKİKA: Tarlada yürürken 'göktaşı' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement