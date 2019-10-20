Son Dakika Haberleri: Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu
Son Dakika 3. Sayfa Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu

Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu

48 dakika önce

Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son bulduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi tarlada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi tarlada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Ali Cemal Kalkancı tarlada traktörle çalıştığı sırada yanına gelen 62 yaşındaki İbrahim İ. İ ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İbram İ. belinden çıkartığı silahla Ali Cemal Kalkancı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kalkancı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İbrahim İ. ise Jandarma ekiplerine suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili Jandarmanın başlattığı tahkikat sürüyor.

Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu

Ali Cemal, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı! Geceyi arkadaşlarıyla geçiren genç, odada ölü bulundu: 5 kişi gözaltında Beşiktaş'ta genç kıza taciz iddiası! Taciz anları kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:23:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]