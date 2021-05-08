TARLADAKİ ANNELERE KAHVE FİNCANI VE GÜLLÜ JEST - Son Dakika

TRABZON'da Akçaabat İlçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede tarım arazilerinde çalışan kadınlara, fincan takımı ve gül hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tam kapanma sürecinde vakitlerinin çoğunu tarım arazilerinde üreterek geçiren çalışan yöre kadınlarını Anneler Günü öncesinde unutmadı. Başkan Ekim, bağ ve bahçelerinde çalıştığı sırada ziyarette bulunduğu kadınlara, fincan takımı ve gül hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Hediye ve çiçeklerini alan kadınlar, bu özel günde kendilerini unutmayan Başkan Ekim'e teşekkür etti.

Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi olarak temel belediyecilik faaliyetlerinin yanında sosyal işlere de önem verdiklerini belirterek, "Pandemiden kaynaklı sosyal faaliyetlerimizi ve etkinliklerimizi toplu olarak yapamıyoruz. Mahallelerimizdeki annelerimizi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlamak istedik. Bu vesileyle evlatları için tüm zorluklara göğüs geren ve engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan, başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.