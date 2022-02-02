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Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika

Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

02.02.2022 12:52
Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

Bursa'da tarlada çiftçilik yapan şahıs köpeklerin saldırısına uğradı.

Bursa'da tarlada çiftçilik yapan şahıs köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan çiftçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İznik'in Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Tarlasına çalışmak için giden Bilal Keskin (35), bir anda 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Can havliyle köpeklerden kaçmaya çalışan genç adam canını zor kurtardı. Ayaklarından yaralanan genç adam hastaneye kaldırıldı. Bilal Keskin, "Tarlaya bakmaya gittiğimde 2 köpeğin saldırısına uğradım. Çok büyük köpeklerdi, kendi imkanlarımla zor kurtuldum. Tarlada benden başka kimse yoktu. Herkes köpeğine sahip çıksın" dedi. - BURSA

Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı
Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı
Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı
Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı
Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

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Boyalıca, Çiftçi, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika


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