Tarladaki minik kızın dikkati büyük bir felaketi önledi - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır Mahallesinde yaşayan 9 yaşındaki Şeyma Girgin, tarlaları yakınında çıkan dumanı fark etmesi ve ailesine haber vermesiyle birlikte büyük bir yangın başlamadan söndürüldü. Minik Şeyma dikkatiyle kilometrelerce alanın kül olmasını engelledi.

Olay Sındırgı'nın Yaylabayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ailesi ile birlikte tarlada vakit geçiren 9 yaşındaki Şeyma Girgin, çevredeki anız yangını dumanını fark ederek anne ve babasına haber verdi.

Baba Halil Girgin'in vakit kaybetmeden 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı arayıp yangın ihbarını vermesi sonrası olay yerine gelen ekipler anız yangını söndürülerek kontrol altına aldı.

Minik Şeyma'nın dikkati sonrası felaketten dönülürken, Sındırgı Orman İşletme Müdürü Erdoğan Demirci, Yüreğil İşletme Şefi V. Hatice Solmaz, Şeyma Girgin'e doğaya karşı duyarlılığı nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü adına hediyeler takdim etti.